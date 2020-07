Le président du Brésil, Jair Bolsonaro à Brasilia le 20 juillet 2020. — Eraldo Peres/AP/SIPA

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé avait pourtant affirmé que la pandémie avait atteint un plateau au Brésil. Malheureusement, les nouveaux chiffres du ministère de la Santé semblent venir infirmer ces déclarations. Le pays a en effet enregistré mercredi une explosion des nouvelles contaminations du coronavirus, avec 67.860 cas au cours des dernières 24 heures, un chiffre record.

Plus de 2,23 millions de personnes infectées

Au total, ce sont plus de 2,23 millions de personnes qui ont été infectées par le Covid-19 dans le plus grand pays d’Amérique latine. Cinq mois après la détection du premier cas, le pays où le nouveau coronavirus est le plus meurtrier après les Etats-Unis déplorait au total 82.771 décès mercredi, après une hausse quotidienne importante de 1.284 morts. Le dernier record de nouveaux cas quotidiens dans ce pays de 212 millions d’habitants remontait au 19 juin (54.771) et l’explosion annoncée mercredi apparaît donc surprenante.

Les chiffres officiels brésiliens sont considérés comme largement inférieurs à la réalité par la communauté scientifique, en raison de l’absence de tests de masse dans ce pays dont le président, Jair Bolsonaro, a lui aussi été contaminé, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement. Farouche détracteur du confinement, le chef de l’Etat, 65 ans, se trouve en quarantaine prolongée après un troisième test positif mardi, deux semaines après l’annonce de sa contamination.

De grandes disparités régionales

La courbe de la pandémie est donc loin d’être contrôlée au Brésil, où la moyenne des décès sur sept jours glissants demeure supérieure à 1.000 depuis plus d’un mois, avec de grandes disparités régionales. Les courbes progressent fortement dans les zones touchées plus récemment, notamment le Sud et le Centre-Ouest, tandis qu’on assiste à une stabilisation ou à une décrue ailleurs, comme à Sao Paulo ou Rio, affectées en premier.