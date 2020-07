Joe Biden et Barack Obama lors d'une levée de fonds virtuelle, le 23 juin 2020. — Joe Biden

With a little help from my friend. Barack Obama est en campagne. L’ancien président démocrate est déterminé à mettre tout son poids dans la balance pour que Donald Trump ne fasse qu’un seul mandat à la Maison-Blanche. Il multiplie les initiatives pour dynamiser la campagne de son ancien vice-président, Joe Biden, qui affrontera le président républicain sortant le 3 novembre.

« Rien de mieux qu’une discussion avec mon ami Joe »

D’un tweet, il a fait mercredi la promotion d’une vidéo, qui sera diffusée jeudi, dans laquelle il échange avec le candidat, dans la même pièce mais à distance pour respecter les règles sanitaires en temps de Covid-19.

Doesn’t get much better than sitting down to talk with my friend Joe. https://t.co/5a5VWua1JD — Barack Obama (@BarackObama) July 22, 2020

Dans un court extrait de la vidéo, on voit les deux hommes, qui apparaissent pour la première fois ensemble depuis le début de la campagne, afficher leur complicité. « Aurais-tu pu imaginer, quand tu étais président, simplement dire : "Je ne suis pas responsable, je ne suis pas responsable" ? », lance Joe Biden en évoquant l’attitude de Donald Trump face à la pandémie.

« Nous n’aurions jamais pensé à utiliser ces mots quand nous étions au pouvoir », répond le 44e président de l’histoire. Barack Obama, qui a quitté le pouvoir en janvier 2017 avec une popularité au zénith, compte plus de 120 millions d’abonnés sur Twitter, Joe Biden un peu plus de 7 millions.