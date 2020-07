Les QAnons ont répondu à l'appel d'un mystérieux personnage, qui utilise le nom de code « Q » — Brut

« Nous avons atteint le calme avant la tempête. – Quelle tempête, Monsieur le Président ? – Vous le découvrirez… » De cet échange anodin entre Donald Trump et un journaliste en octobre 2017 est né une théorie du complot, celle du Deep State, et un mouvement, les QAnon, qui voit l’influence de cet Etat profond dans tous les soubresauts de la politique américaine actuelle.

Mis en alerte par un mystérieux personnage répondant au nom de Q et ayant posté un message sur 4Chan, ils sont plusieurs milliers à partager, commenter et créer des vidéos expliquant l’influence de l’Etat profond. Trafics d’enfants, 11-Septembre et même assassinat de JFK, le Deep State serait d’après eux à l’œuvre au quotidien et Donald Trump aurait été élu pour mettre un terme à ses agissements.

7.000 comptes Twitter fermés

De mois en mois, le mouvement a pris une ampleur folle et Twitter a décidé d’y mettre un frein en supprimant mardi plus de 7.000 comptes liés à la mouvance. Pour mieux comprendre qui sont ces QAnons et quels sont leurs liens avec Trump, voici la vidéo de notre partenaire Brut :