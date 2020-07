La police antiémeute arrête et fouille des manifestants pro-démocratie, à Hong Kong le 21 juillet 2020. — Kin Cheung/AP/SIPA

Pékin continue de montrer son inflexibilité sur le dossier de Hong Kong. La police antiémeute a mené une vaste opération mardi dans une localité du territoire pour empêcher des militants de commémorer une manifestation prodémocratie qui avait été attaquée par des groupes progouvernementaux il y a un an.

Banderole contre banderole

Les policiers ont lancé des avertissements par haut-parleur mettant en garde contre les « rassemblements illégaux ». Répondant à un manifestant qui brandissait une banderole proclamant « Libérez Hong Kong », la police a déployé sa propre banderole avertissant les manifestants qu’ils violaient la nouvelle loi sur la sécurité.

Au moins cinq arrestations

Les policiers ont utilisé du gaz au poivre pour disperser de petits groupes de manifestants et des journalistes dans un centre commercial à Yuen Long, près de la frontière avec le reste de la Chine. Des centaines de personnes ont été interpellées et fouillées tout au long de la nuit et la police a indiqué avoir procédé à au moins cinq arrestations. Au total, la police a dressé 79 contraventions pour infraction aux mesures anti-coronavirus qui interdisent les rassemblements de plus de quatre personnes.

L’attaque perpétrée il y a un an à la station de métro de Yuen Long avait marqué un tournant dans le mouvement de protestation qui a secoué le territoire l’an dernier. Des gangs d’hommes armés de bâtons, de tringles métalliques et de battes, portant pour la plupart des t-shirts blancs, avaient fondu sur des manifestants qui rentraient chez eux après une nouvelle manifestation monstre. L’attaque du 21 juillet 2019 avait fait presque 50 blessés, dont des passants, certains grièvement touchés. De nombreuses voix s’étaient alors élevées pour critiquer la police, accusée d’avoir tardé à réagir.