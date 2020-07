CÉRÉMONIE Les cérémonies de remise des prix à Stockholm et à Oslo prévues le 10 décembre sont maintenues malgré la pandémie

Le prestigieux banquet a lieu chaque année à Stockholm. — Pool for Yomiuri/AP/SIPA

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Pour la première fois depuis 1956, le traditionnel banquet des prix Nobel, prestigieux dîner organisé chaque année en décembre avec les lauréats à Stockholm, est annulé pour cause de pandémie. Les prix eux-mêmes seront toujours attribués en octobre, a annoncé mardi la Fondation Nobel.

Les cérémonies de remise des prix à Stockholm et à Oslo le 10 décembre sont elles aussi maintenues mais vont avoir lieu « sous de nouvelles formes », précise la Fondation dans un communiqué.

Nobel et distanciation sociale

« La Fondation Nobel prévoit de pouvoir maintenir les cérémonies de remise des prix à Oslo et Stockholm sous de nouvelles formes qui prendront en compte les restrictions liées à la distanciation sociale et le fait que seulement quelques-uns ou aucun des lauréats ne pourra participer sur place », indique-t-elle.

L’annonce des prix (Médecine, Physique, Chimie, Littérature, Paix, puis Economie) eux-mêmes est maintenue aux dates prévues entre le 5 et le 12 octobre, précise encore la Fondation.

Le banquet des Nobel avait été annulé durant les deux guerres mondiales. Il ne s’était pas non plus tenu en 1907, 1924 et 1956, a précisé une porte-parole. La dernière annulation du banquet en 1956 visait à ne pas inviter l’ambassadeur soviétique du fait de la répression de l’insurrection de Budapest​, a-t-elle expliqué à l’AFP.