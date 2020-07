Un homme armé et porteur d’explosifs a pris mardi en otage une vingtaine de passagers d’un bus à Loutsk, ville de l’ouest de l'Ukraine, a annoncé la police régionale. « Un homme a pris le contrôle d’un bus avec une vingtaine de passagers à bord dans le centre de Loutsk, il a des explosifs et des armes », a indiqué la police régionale sur Facebook.

De son côté, un responsable de la police locale a précisé sur le réseau social Telegram que des coups de feu ont été tirés, sans qu’aucune victime ne soit signalée. Le centre de Loutsk, ville d’un peu plus de 200.000 habitants, a été fermé à la circulation selon le ministère de l’Intérieur ukrainien.

A bus has been hijacked in the Western Ukrainian town of Lutsk, with 20 people taken hostage. Hijacker said to have explosives and weapons, and is threatening to blow the bus up. Reports of an exchange of gunfire. pic.twitter.com/Ru5mqJRE2A