Les convictions peuvent évidemment évoluer dans le temps. Après avoir longtemps affiché une position ambiguë sur la question du masque, Donald Trump semble avoir désormais choisi son camp. Le président des Etats-Unis a ainsi soutenu lundi le port de cette protection face au coronavirus.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN