Donald Trump masqué, une grande première — atrick Semansky/AP/SIPA

Alors que le nombre d’infections au coronavirus flambe aux Etats-Unis, Donald Trump a défendu ses propos selon lesquels la maladie finirait par « disparaître », en se disant opposé à l’idée d’imposer le port du masque au niveau national. « J’aurai raison au final. Vous savez, j’ai dit : "ça va disparaître". Je le dirai encore », a déclaré le président américain dans une interview à Fox News Sunday, diffusée dimanche.

« Ça va disparaître et j’aurai raison », a-t-il insisté. Plus de 60.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays en 24 heures, selon le comptage samedi de l’université Johns Hopkins, portant à environ 3,7 millions le nombre total de cas depuis le début de la pandémie. Pour le président américain, « beaucoup de ces cas (les nouveaux, ndlr) sont des gens jeunes qui guériraient en un jour ».

140.000 morts aux Etats-Unis

« Ils ont le nez qui coule et on comptabilise ça comme un test (…). Beaucoup de ces cas ne devraient même pas être des cas », a-t-il estimé, expliquant la disparité dans les chiffres avec l’Europe, où le nombre d’infections a fortement baissé, par le nombre de tests. « Ils ne dépistent pas. Ils ne dépistent pas », a-t-il lancé.

Quant au taux de mortalité, le président a affirmé que son pays avait « l’un des taux les plus bas, peut-être le plus bas au monde », ce que contestent certains experts. Envisagerait-il de demander le port du masque au niveau national pour tenter d’endiguer la pandémie, alors que plusieurs villes et Etats l’ont rendu obligatoire dans les lieux publics ?

« Non, je veux que les gens aient une certaine liberté (…) et je ne suis pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle si tout le monde met un masque tout va disparaître », a-t-il répondu. Le milliardaire républicain est très réticent à porter un masque et n’est apparu qu’une fois en public avec cette protection.

Avant, « tout le monde disait "ne mettez pas de masque", tout à coup tout le monde doit porter un masque, et comme vous le savez les masques causent des problèmes aussi. Ceci dit, je crois aux masques. Je pense que les masques, c’est bien », a-t-il dit. Les Etats-Unis déplorent jusqu’ici 140.000 morts dues au coronavirus. Son rival, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden, s’en est vivement pris à ces nouvelles déclarations de Donald Trump.

« Votre ignorance n’est pas une vertu… »

« Quand on parle de coronavirus, il ne faut pas croire un mot de ce qu’il dit », a dit l’ancien vice-président de Barack Obama dans un communiqué. « Monsieur le président, votre ignorance n’est pas une vertu ou un signe de votre force – elle sape notre réponse à cette crise sans précédent et coûte leur emploi et leur vie à des Américains », a-t-il ajouté.

« Il est grand temps pour le président Trump d’écouter quelqu’un d’autre que lui-même sur la manière de lutter contre le virus, parce qu’après six mois d’une mauvaise gestion meurtrière, c’est en train de devenir encore plus incontrôlable », a-t-il conclu.