SECURITE Pour la première fois, l’Office national des statistiques britannique a analysé les résultats d’une enquête sur les crimes et délits sous le prisme de l’identité de genre

Le drapeau arc-en-ciel et le drapeau britannique. — Imageplotter / REX / Sipa

Deux fois plus. Plus d’une personne transgenre sur quatre (28 %) a été victime d’un crime ou délit au Royaume-Uni, quand ce n’est le cas que pour 14 % de celles qui ne le sont pas. C’est ce que révèle de vendredi l’Office national des statistiques (ONS) britannique (lien en anglais).

Chaque année, l’ONS sonde environ 34.000 personnes en Angleterre et au Pays de Galles sur des crimes et délits dont elles ont été victimes durant les 12 derniers mois et qu’elles n’ont pas signalés à la police, une méthode d’enquête reconnue pour être révélatrice des tendances sur le long terme.

Pour la première fois cette année, l’organisme a analysé les résultats de cette enquête sous le prisme de l’identité de genre.

Epluchant les données recueillies entre le 1er octobre 2019 et le 18 mars 2020, l’ONS en a conclu que les personnes transgenres avaient été « deux fois plus susceptibles » que les autres d’être victimes d’un crime ou d’un délit (hors fraude) au cours de cette période.

L’organisation précise toutefois que seules 63 personnes sur les 34.000 interrogées étaient transgenres, ce qui fait que l’échantillon dispose d’une « fiabilité réduite ».

L’origine ethnique influe également

Le bureau des statistiques s’est aussi intéressé à l’impact de l’orientation sexuelle ou des origines ethniques sur le risque d’être agressé. Elle souligne ainsi que les personnes « d’origine ethnique mixte » sont « les plus susceptibles d’être victimes d’un crime ou d’un délit » (20 %), devant les personnes asiatiques (15 %) et les personnes blanches (13 %).

Les gays, lesbiennes ou bisexuels sont 21 % à rapporter avoir été victime d’un crime ou délit sur la période, contre 14 % pour les personnes hétérosexuelles.