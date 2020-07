La démonstration de Donald Trump à la Maison blanche, le 16 juillet 2020. — JIM WATSON / AFP

Mais qui a eu cette idée ? On aurait bien aimé voir la réunion qui a conduit à cette démonstration. Jeudi, dans le jardin de la Maison Blanche à Washington, Donald Trump a fait venir deux pick-up, des poids et une grue pour illustrer les bienfaits de sa politique… et nourrir sa campagne en perte de vitesse, à moins de quatre mois de l’élection présidentielle.

Cette démonstration est supposée montrer la baisse des charges amorcée pendant son mandat, expliquent CNN et le Huff Post. On vous explique : d’un côté, le pick-up bleu chargé de poids symbolise la politique des Démocrates, soit « 40 ans de fardeau sur l’économie américaine ». En face, une grue (subtilement nommée « Administration Trump ») soulève les poids sur le pick-up rouge (de la couleur des Républicains, parti de Trump).

On South Lawn, WH seeks to make a political point by setting up a crane lifting the weights of regulation from the bed of a "red" truck, while showing the burden of regulations weighing down a "blue" truck. pic.twitter.com/OoWmRPnWum — Mark Knoller (@markknoller) July 16, 2020

and TRUMP likes the trucks: "These trucks is really is a great, a great little example. I don't know who thought of this idea, but it's actually quite, quite simple & quite good." pic.twitter.com/oahZdXLszt — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) July 16, 2020

« Assez simple et assez bon »

« Il y a près de quatre ans, nous avons mis fin à cette agression réglementaire contre le travailleur américain et nous avons lancé la campagne d’allégement réglementaire de loin la plus spectaculaire de l’histoire américaine », a commenté le président américain pour ceux du fond qui n’avaient pas encore compris.

« Ces camions sont vraiment un excellent, un excellent petit exemple. Je ne sais pas qui a pensé à cette idée, mais c’est en fait assez simple et assez bon », a-t-il ajouté, laissant pensé qu’il en est l’auteur. Si Trump ne renonce à aucun artifice, c’est peut-être parce que sa campagne, perturbée par l’épidémie, patine et inquiète jusque dans son camp.

D’après les sondages, Joe Biden, le candidat démocrate devance le président républicain de neuf points. Il est aussi en tête dans au moins cinq des Etats-clés qui pourraient décider de l’élection : Arizona, Floride, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin.