Donald Trump a changé de directeur de campagne le 15 juillet 2020 et a choisi Bill Stepien. — Amy Newman/AP/SIPA

Remplacer son directeur de campagne, c’est un peu comme lorsque le président d’un club de foot change d’entraîneur : le but est de créer un électrochoc. Donald Trump a annoncé mercredi qu’il remplaçait Brad Parscale par Bill Stepien, alors qu’il compte 9 points de retard sur Joe Biden à moins de 4 mois de la présidentielle du 3 novembre.

« Je suis ravi d’annoncer que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de la campagne Trump », a écrit le président sur ses comptes Facebook et Twitter. Brad Parscale, lui, est rétrogradé à son ancien poste de directeur de la campagne numérique.

Fiasco du meeting de Tusla

Cette réorganisation intervient alors que Donald Trump, fragilisé par la crise du coronavirus, est à la peine dans les sondages face à Joe Biden. Selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics, Donald Trump compte actuellement 9 points de retard sur Biden. Deux tiers des Américains désapprouvent sa gestion de la crise du Covid, et sa cote de popularité est revenue sur ses plus bas, à 38 % de satisfaits, selon le baromètre Gallup.

Brad Parscale paie sans doute le fiasco du meeting électoral de Tuls, fin juin. Alors qu’il avait juré avoir eu plus d’un million de réponses, environ 7.000 personnes s’étaient présentées dans une salle aux deux tiers vides. Plusieurs membres de la campagne de Donald Trump ont été infectés, et les contaminations ont explosé à Tulsa deux semaines plus tard.

Bill Stepien est peu connu du grand public, mais c’est un fidèle de Donald Trump. Ce quadra a géré les campagnes électorales de Chris Christie au poste de gouverneur du New Jersey, puis avait rejoint l’équipe de Trump en 2016. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions à la Maison Blanche, et servait de consultant sur sa campagne de réélection.