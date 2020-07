L'accident est survenu mardi, près de la ville de Cesky Brod, à l'est de Prague — HANDOUT / POLICE CR / AFP

Un conducteur de train a été tué et des dizaines de passagers blessés mardi soir lorsqu’un train de passagers a heurté un train de marchandises à l’arrêt près de Prague, vraisemblablement après avoir ignoré un feu rouge, ont annoncé le ministre tchèque des Transports et les services de secours. « Malheureusement, nous avons appris qu’il y a un mort », a déclaré à la télévision publique le ministre des Transports Karel Havlicek.

Selon les services de secours, il s’agit du conducteur du train de passagers lequel se trouvaient plus d’une centaine de personnes. « Il a été retrouvé sans vie dans sa cabine détruite », explique leur site Internet. Karel Havlicek a ensuite déclaré à la radio tchèque que le conducteur avait vraisemblablement ignoré un feu rouge.

Deux accidents en quelques jours

L’accident est survenu peu après 18h30 mardi, près de la ville de Cesky Brod située à une trentaine de kilomètres à l’est de Prague sur une liaison ferroviaire très utilisée entre Prague et l’Est du pays. Deux des blessés sont très grièvement atteints, a précisé le ministre. Selon les services de secours, huit autres personnes grièvement blessées et 25 plus légèrement atteintes ont été hospitalisées.

Na místě srážky vlaků. pic.twitter.com/YvBvscgj09 — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) July 14, 2020

La semaine dernière, deux personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées dans un accident ferroviaire, survenu le 7 juillet entre deux trains régionaux près de Karlovy Vary à quelque 120 km à l’ouest de Prague, près de la frontière allemande. Plusieurs autres incidents mineurs ont été signalés la même semaine sur les chemins de fer tchèques.