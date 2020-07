ELECTIONS Andrzej Duda pourrait garder la tête de la Pologne, si l'on en croit les premiers sondages sortie des urnes, il faudra attendre lundi pour avoir le résultat définitif de ce second tour

Le président Andrzej Duda s'est présenté à sa réélection. Les élections présidentielles ont lieu dimanche 12 juillet 2020 en Pologne. — Czarek Sokolowski/AP/SIPA

Une tendance, qu'il faudra confirmer ou infirmer avec les résultats définitifs lundi. Le chef de l'Etat conservateur polonais Andrzej Duda et le maire libéral de Varsovie étaient au coude à coude dimanche soir à l'issue du second tour de la présidentielle, selon un sondage à la sortie des urnes.

Andrzej Duda recueillait 50,4% des voix devant Rafal Trzaskowski (49,6%), selon un sondage Ipsos, lors d'une élection au taux de participation très élevé de 68,9%.

Deux visions qui s'affrontent

Andrzej Duda a promis de défendre les aides sociales populaires mises en place par le PiS et a fait une campagne polarisante, attaquant notamment les droits des personnes LGBT et rejetant l'idée d'indemnisations pour les biens juifs volés par les nazis et sous le régime communiste.

«Ces élections sont une confrontation de deux visions de la Pologne, entre le blanc-et-rouge et l'arc-en-ciel», a déclaré le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro, cité vendredi par l'agence de presse PAP, faisant référence au drapeau national polonais et au symbole utilisé par la communauté LGBT.

Rafal Trzaskowski, quant à lui, est favorable aux partenariats civils y compris entre personnes du même sexe. Sa décision de signer une déclaration de soutien aux LGBT a incité l'an dernier nombre de régions de l'est rural et le plus conservateur du pays à se proclamer «zones libres de LGBT». Il a également promis, en cas de victoire, de faire marche arrière concernant les réformes controversées du système judiciaire qui ont mis la Pologne sur une trajectoire de collision avec le reste de l'Union européenne.