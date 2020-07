Un centre de dépistage Covid en Floride le 2 juillet 2020. — Larry Marano/Shutterstock/SIPA

Depuis des semaines, Donald Trump assure que la hausse des cas de Covid-19 est due à une augmentation des dépistages. Mais jeudi, les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record quotidien avec 65.500 infections supplémentaires… malgré des tests en légère baisse depuis début juillet. Et alors que les hospitalisations sont reparties à la hausse mi-juin, les décès semblent, logiquement suivre avec 1.000 morts supplémentaires ce jeudi. Un niveau deux fois supérieur à celui de la fin juin et qu’on n’avait pas vu depuis un mois. « Nous sommes dans une situation très difficile », a déclaré jeudi l’expert en maladies infectieuses Anthony Fauci, qui conseille la Maison Blanche sur la crise du Covid-19.

1er juin: forte hausse des cas quotidiens aux USA. 15 juin: hospitalisations en hausse. 7 juillet: les décès suivent (800 morts/j contre 500 fin juin). Et tout ça alors que la baisse dans le nord-est cache en partie la flambée en FL, TX, AZ, CA #coronavirus pic.twitter.com/v1i2g4vMaG — Philippe Berry (@ptiberry) July 10, 2020

Le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de la pandémie est désormais de plus de 3,11 millions. Le précédent record datait de mardi, avec plus de 60.200 nouveaux cas en une journée. Au total, le coronavirus a fait 133.000 victimes aux Etats-Unis, et le bilan pourrait grimper à 150.000 d’ici la fin du mois.

La courbe des USA (nouveaux cas quotidiens en échelle linéaire) face à celle de France/Chine/Japon. Il faut bien regarder tout en bas. pic.twitter.com/BbNEd2YZ2Z — Philippe Berry (@ptiberry) July 10, 2020

Record de décès en Californie, au Texas et en Floride

Près de la moitié des nouveaux décès ont été enregistrés dans trois Etats – la Californie, le Texas et la Floride – qui sont à leurs plus hauts niveaux de toute la pandémie. A l’exception de la Californie, l’explosion des nouveaux cas est principalement constatée dans les Etats qui ont rouvert les premiers. Les infections ont notamment été multipliées par 13 en dix semaines en Floride et par 10 en Caroline du Sud. L’Arizona et le Texas sont également en mauvaise posture.

La réouverture du pays a eu lieu en « sautant toutes les étapes recommandées », a critiqué Anthony Fauci lors d’une téléconférence organisée par le média The Hill. « Ce n’est pas la bonne façon de procéder. Nous avons besoin de repenser cela et de faire différemment. » « Je pense que les Etats doivent mettre sur pause leur processus de déconfinement », a-t-il encore estimé, tout en nuançant : « Je ne pense pas que nous devons revenir à une fermeture complète. »

Donald Trump minimise, lui, ces records quotidiens. « Pour la centième fois, la raison pour laquelle nous avons tant de cas, comparé à d’autres pays qui ne font pas mieux que nous et de loin, est que nous testons beaucoup plus et mieux », a-t-il affirmé sur Twitter jeudi. Son tweet est déjà périmé.