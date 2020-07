La Cour suprême a donc coupé la poire en deux. Jeudi, la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis a conclu par 7 voix contre 2 que Donald Trump n’était pas un roi et ne bénéficiait pas d’une immunité absolue face à des poursuites judiciaires, autorisant le parquet de Manhattan à réclamer des déclarations d’impôts que le président américain refuse de rendre publiques. Mais dans le même temps, les juges ont bloqué, pour le moment, le transfert des documents qu’avaient réquisitionnés les élus démocrates du Congrès. Traduction : le bras de fer judiciaire va se poursuivre, et les électeurs américains n’en apprendront sans doute pas davantage sur les finances opaques de Donald Trump avant la présidentielle du 3 novembre.

Dans la première affaire, le parquet de Manhattan cherche à obtenir huit ans de déclarations d’impôts de Donald Trump auprès cabinet comptable Mazars, de 2011 à 2018. Le procureur Cyrus Vance enquête un paiement de 130.000 dollars qui pourrait avoir servi à acheter le silence de la star du porno Stormy Daniels, qui s’apprêtait à déclarer publiquement qu’elle avait eu une liaison avec Donald Trump juste avant la présidentielle de 2016. Le pairement pourrait avoir violé les lois sur le financement électoral.

« Aucun citoyen, pas même le président, ne peut éviter d’avoir à produire des documents en cas d’enquête pénale », a écrit le chef de la Cour John Roberts au nom de la majorité. « Le président ne jouit pas d’une immunité absolue », a-t-il ajouté. « C’est une énorme victoire pour notre système judiciaire et son principe fondateur que personne – pas même le président – n’est au-dessus des lois », a réagi le procureur de Manhattan.

Donald Trump, lui, a dénoncé une « chasse aux sorcières ». « La Cour suprême renvoie le dossier à un tribunal inférieur, les débats se poursuivent. Ce ne sont que des poursuites politiques. Ce n’est pas juste », a tweeté le président américain.

