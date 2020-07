Donald Trump ne peut pas rater les lettres jaunes géantes sur la chaussée. Le slogan « Black Lives Matter » a été peint juste devant la Trump Tower, à Manhattan, jeudi, à l’initiative du maire démocrate de la ville, six semaines après la mort de George Floyd. Un pied de nez au président américain, qui avait qualifié « Black Lives Matter » de « symbole de haine » après une opération similaire devant la Maison Blanche, à Washington le mois dernier.

C’est la prestigieuse avenue new-yorkaise qui s’est parée aux lettres du mouvement, sous les regards de nombreux de photographes et télévisions. A la fin du marquage, le maire très à gauche Bill de Blasio est venu ajouter quelques touches de jaune, avec d’autres responsables dont le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour la justice raciale. Le 1er juillet, le maire avait expliqué qu’il voulait ainsi que le président républicain entende « trois mots pour lesquels il n’a jamais montré aucun respect. A chaque fois qu’il revient dans ce qu’il appelle sa ville, on lui rappelle que Black Lives Matter ».

Donald Trump n’a pas immédiatement réagi. Début juillet, il avait tweeté que la police ne devrait « peut-être » pas laisser apposer « ce symbole de haine sur la plus prestigieuse rue new-yorkaise ». Les quelques policiers présents jeudi ont assisté sans un mot à l’opération.

....horrible BLM chant, “Pigs In A Blanket, Fry ‘Em Like Bacon”. Maybe our GREAT Police, who have been neutralized and scorned by a mayor who hates & disrespects them, won’t let this symbol of hate be affixed to New York’s greatest street. Spend this money fighting crime instead!