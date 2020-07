Aux Etats-Unis, la figure de Christophe Colomb continue de diviser. Samedi 4 juillet, jour de la fête nationale, une statue du navigateur génois a été déboulonnée à Baltimore. Le même jour, Donald Trump a annoncé la création d'un parc de statues de héros américains, parmi lesquelles figurera Christophe Colomb. Dans son discours, le président américain a qualifié le navigateur de « découvreur » de l’Amérique. « Ensemble, nous allons nous battre pour le rêve américain, et nous allons défendre, protéger et conserver le mode de vie américain, qui a commencé en 1492 quand Colomb a découvert l’Amérique », a-t-il lancé.

President Trump: "We will defend, protect, and preserve American way of life -- which began in 1492 when Columbus discovered America." pic.twitter.com/caQzx4Yd50