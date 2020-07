De nouvelles violentes manifestations ont éclaté à Belgrade, le 8 juillet 2020. — Marko Drobnjakovic/AP/SIPA

La gestion par les autorités serbes de la crise du coronavirus a rendu furieux la population. Elle s’est ainsi violemment exprimée mercredi soir à Belgrade, la capitale et plus grande ville du pays. De nouveaux heurts ont éclaté lors d’un rassemblement de manifestants, les policiers tirant des gaz lacrymogènes contre des protestataires jetant des pierres et des pétards.

Le président se repose sur le gouvernement

Des manifestants s’étaient rassemblés devant le Parlement au lendemain d’un premier accès de colère contre l’annonce par le président Aleksandar Vucic de la réintroduction d’un couvre-feu intégral durant le week-end afin de lutter contre une résurgence de la pandémie. Le chef de l’Etat serbe a pourtant semblé mercredi prendre ses distances par rapport à cette annonce, déclarant que la décision finale sur un confinement éventuel reviendrait à son gouvernement, mais cela n’a pas suffi à calmer les esprits. Surtout, ses critiques lui reprochent d’avoir favorisé une deuxième vague de l’épidémie en levant rapidement le confinement initial pour pouvoir organiser les élections du 21 juin, largement remportées par son Parti serbe du progrès (SNS).

Quelques milliers de manifestants se sont initialement réunis dans le calme à l’appel de l’Alliance pour la Serbie, principale coalition de partis d’opposition ayant boycotté les élections en accusant le pouvoir d’autoritarisme croissant. Mais une fois le gros des troupes parti, des heurts ont opposé la police antiémeutes à des groupes de manifestants dans les rues avoisinant le Parlement. Le centre-ville était envahi d’une épaisse fumée. Un leader de l’opposition ayant boycotté les législatives, Bosko Obradovic, a raconté à la télévision N1 avoir été frappé par les policiers.

Irruption dans le Parlement

La veille, une manifestation pacifique avait également dégénéré en bataille rangée entre forces de l’ordre et protestataires. Une soixantaine de manifestants et de policiers avaient été blessés tandis qu’une vingtaine de personnes avaient été arrêtées. Un petit groupe de manifestants avait fait irruption dans le Parlement avant d’être refoulé.

Au-delà des débordements, des manifestants ont témoigné de leur ressentiment face à la gestion de la pandémie par les autorités. « Notre gouvernement ne cherche qu’à protéger ses intérêts, les gens sont des dommages collatéraux », a déclaré Jelina Jankovic, une manifestante de 53 ans. « On en a assez des manipulations des chiffres du Covid-19 », renchérissait Danijela Ognjenovic, 52 ans. « Les gens sont très en colère ».

Après avoir maîtrisé la première vague du virus début mai, la Serbie est passée officiellement d’une cinquantaine de contaminations quotidiennes voici un mois à environ 350 actuellement. De hauts responsables politiques ont également été testés positifs après les célébrations de la victoire électorale du parti au pouvoir.