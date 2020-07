Un accident de bus a fait ce mardi au moins 21 morts dans le sud-ouest de la Chine, lorsque le véhicule a plongé dans un lac, selon un média d’Etat. Des lycéens passant le baccalauréat se trouvaient à bord du bus, a précisé la télévision publique CCTV. Le drame s’est déroulé dans la ville d'Anshun, dans la province du Guizhou.

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe