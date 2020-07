Des habitants de Kanzaki au Japon tentent d’élever une digue pour ralentir la montée des eaux, le 7 juillet 2020. — Masahiro Sugimoto/AP/SIPA

La course contre la montre continue pour retrouver des survivants dans le sud-ouest du Japon dévasté par des inondations. Sur l’île de Kyushu, les secouristes se sont démenés mardi pour sauver des habitants bloqués par la montée des eaux et des glissements de terrain. Alors que de fortes pluies persistent, le bilan, encore provisoire, est lourd : au moins 50 morts et 14 personnes disparues selon le gouvernement.

Le niveau d’alerte abaissé d’un cran

Surtout, le ciel ne semble pas vouloir aider les secouristes. De fortes pluies devraient persister dans les prochains jours et traverser le pays d’ouest en est, a prévenu l’Agence météorologique japonaise, tout en abaissant d’un cran son niveau d’alerte inondations et glissements de terrain, qu’elle avait auparavant élevé au maximum. « Nous devons vraiment accélérer la cadence car le temps presse. Nous n’abandonnerons pas », s’est cependant voulu combatif Yutaro Hamasaki, un responsable de la région de Kumamoto, la plus durement frappée par les inondations dès samedi matin.

Le Premier ministre Shinzo Abe a pour sa part annoncé le doublement des effectifs de secours mobilisés, passés à 80.000. Ceux-ci vont avoir fort à faire alors que des cours d’eau en furie ont balayé des ponts et rendu des routes impraticables à Kyushu, forçant les secouristes à intervenir en canots ou en hélicoptère seulement. A Omuta, au nord-ouest de l’île, des dizaines d’enfants ont passé la nuit de lundi à mardi à l’étage de leur école primaire, après l’inondation du rez-de-chaussée du bâtiment. Ils ont été secourus mardi matin.

Le coronavirus complique les secours

Pour ne rien arranger, les évacuations sont encore compliquées par la crainte du coronavirus. La nécessité d’observer une distance physique a ainsi diminué la capacité d’accueil des centres d’hébergement d’urgence, alors que les recommandations d’évacuation concernent des centaines de milliers de personnes. Certains habitants ont même préféré dormir dans leurs voitures, par crainte d’être infectés dans un refuge.