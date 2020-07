Après l’Asie, l’Europe puis l’Amérique, cela va-t-il être au tour de l’Afrique de connaître une rapide et dramatique propagation du coronavirus ? Les craintes sont aujourd’hui réelles. L’Afrique du Sud a enregistré samedi plus de 10.000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Ce record laisse craindre une flambée des infections dans le pays.

Quelque 10.853 nouveaux cas confirmés ont ainsi été recensés, ce qui porte le total à 187.977 depuis le mois de mars, selon le ministère de la Santé. Le bilan des décès liés au virus s’établit de son côté à 3.026, en hausse de 74 par rapport à la veille. Surtout, les autorités sanitaires s’attendent à un pic de contaminations suite au relâchement progressif du confinement strict mis en place le 27 mars.

As coronavirus cases continue to rise, we have a duty to protect healthcare workers on the frontlines & a responsibility to keep ourselves & our fellow citizens safe by playing our part. Read more from President @CyrilRamaphosa

