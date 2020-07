Lors d'une soirée (Illustration) // V. WARTNER / 20 MINUTES — V. WARTNER / 20 MINUTES

Les soirées débridées beer pong pourraient passer pour une réunion d’enfants sages. Des étudiants de la ville universitaire de Tuscaloosa, en Alabama, ont eu l’idée d’organiser des soirées Covid-19 pour s’infecter mutuellement et délibérément.

C’est ce qu’a indiqué Sonya McKinstry une membre du conseil municipal de la commune à ABC News. Le principe est assez simple : des personnes positives étaient invitées aux fêtes, les participants devaient ensuite parier sur qui aurait en premier des symptômes.

Tuscaloosa Fire Chief Randy Smith says they discovered students, who knew they were COVID-19 positive, have been attending parties. This information was given at the pre-council meeting this afternoon. @abc3340 — Annie Mapp (@AnnieMapp_) June 30, 2020

Le chef des pompiers de la ville, Randy Smith, a signalé dans un premier temps cette pratique lors d’une réunion. Au début il pensait qu’il s’agissait d’une rumeur tellement c’était gros. « Non seulement les bureaux du médecin ont aidé à le confirmer, mais l’État a confirmé qu’ils disposaient des mêmes informations », a-t-il indiqué.

Condamnation des autorités

De quoi susciter l’indignation des autorités locales alors que l’État d’Alabama est confronté à une flambée des hospitalisations, une quasi-pénurie de lits en réanimation et comptabilise plus 38.000 cas de coronavirus et 947 décès.

Tuscaloosa (AL) City Councilor Sonya McKinstry told @ABC, students organizing events as "COVID parties" where they intentionally infect each other. "They put money in a pot and...whoever gets COVID first gets the pot." 🙄 Gawd, the stupidity of some people. 🤯 — harold lewis (@happening404) July 2, 2020

«Cela n’a aucun sens. Ils mettent de l’argent dans un pot… Et le premier à avoir le Covid le gagne», a indiqué, dépitée, Sonya McKinstry, interrogée par ABC News. L’élue se demande comment des gens peuvent intentionnellement participer à la propagation de la pandémie quand les autorités s’évertuent à la freiner.

Ce qu’avait fait début mars, l’Université d’Alabama en annulant ses cous en présentiel. En cas de tests positifs, les habitants doivent être placés en quarantaine, et s’ils y dérogent ils peuvent écoper d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 dollars.