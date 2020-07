La procureure par intérim de Manhattan, Audrey Strauss, a annoncé l'arrestation de l'ex-compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et son inculpation pour trafic de mineures, le 2 juillet 2020. — John Minchillo/AP/SIPA

De notre correspondant aux Etats-Unis,

La partie de cache-cache est terminée. Presque un an jour pour jour après l’arrestation de Jeffrey Epstein, son ex-compagne, Ghislaine Maxwell, a été interpellée par le FBI sur la côte Est des Etats-Unis, jeudi. Elle a été inculpée de quatre charges de trafic sexuel de mineures et de « parjure », et devait être présentée à un juge dans la journée. Maxwell a « aidé Jeffrey Epstein à exploiter sexuellement plusieurs jeunes filles mineures entre 1994 et 1997, et, dans certains cas, a participé aux abus », a déclaré la procureure par intérim de Manhattan, Audrey Strauss. En cas de condamnation, Maxwell risque la perpétuité pour la charge de « détournement de mineures en bande organisée dans le but de participer à des actes sexuels illégaux ».

Selon l'acte d'accusation obtenu par 20 Minutes, Ghislaine Maxwell est inculpée de 6 charges, notamment "détournement de mineures en bande organisée dans le but de participer à des actes sexuels illégaux". Accusée d'avoir "participé aux abus sexuels" sur une jeune fille de 14 ans pic.twitter.com/TwR2RyfHEK — Philippe Berry (@ptiberry) July 2, 2020

Alors que les tabloïds britanniques la disaient cachée ou Brésil ou à Paris, c’est donc à Bradford, une commune rurale de 1.500 habitants du New Hampshire, à 150 km au nord de Boston, que Ghislaine Maxwell a été arrêtée jeudi matin. Selon le FBI, elle résidait dans une « luxueuse demeure » et a été interpellée sans incident. Maxwell n’avait plus été vue en public depuis l’arrestation de Jeffrey Epstein, à l’exception de ce qui semble avoir été une mise en scène dans un fast-food de Los Angeles en août 2019, quelques jours après le suicide du financier américain.

« Gagné la confiance » des jeunes filles

Née à Maisons-Laffitte, la fille du magnat des médias britanniques Robert Maxwell et d’une universitaire française est accusée d’avoir joué les recruteuses pour Epstein. Selon la procureure, Ghislaine Maxwell a « gagné la confiance » de trois jeunes filles, dont deux de 14 et 15 ans, et les a « attirées dans le piège qu’elle et Jeffrey Epstein avaient tendu ».

C’est elle qui abordait les victimes, puis les emmenait au cinéma ou faire du shopping. Le duo ciblait des lycéennes « vulnérables », et, en payant pour leur scolarité ou des voyages, s’assurait qu’elles se sentent redevables. « La présence d’une femme adulte mettait les victimes à l’aise », estime la procureure. Selon elle, les « massages sexualisés » dans les résidences du financier à Manhattan, en Floride au Nouveau-Mexique, ainsi que dans la demeure de Ghislaine Maxwell à Londres, se sont transformés en « actes sexuels ».

La justice américaine souhaite entendre le Prince Andrew

La procureure a averti : l’enquête contre d’éventuels complices continue. Et selon l’avocat Spencer Kuvin, qui représente plusieurs victimes, le Français Jean-Luc Brunel peut s’inquiéter. « Il n’y a aucun doute, comme Ghislaine Maxwell, il a fourni des jeunes filles mineures à Jeffrey Epstein » via son agence de mannequins « et doit en répondre devant la justice », indique-t-il à 20 Minutes.

Les autorités américaines souhaitent également entendre le Prince Andrew. L’une des victimes d’Epstein, Virginia Giuffre, affirme avoir été contrainte à avoir des relations sexuelles avec le duc d’York quand elle avait 17 ans, ce qu’il dément. Selon Spencer Kuvin, « avec son immunité diplomatique, seules des pressions politiques pourraient l’obliger à témoigner ».