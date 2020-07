C’est un lieu symbolique. L'ex-basilique Sainte-Sophie a été tour à tour lieu de culte chrétien, puis musulman en 1453, lors de la prise de Constantinople en 1453, avant d’être transformé en musée en 1935 à l’initiative de Mustafa Kemal Atatürk, le premier président et fondateur de la République de Turquie, soucieux de « l’offrir à l’humanité ».

Construite au VIe siècle et joyaux d'Istanbul, elle connaîtra son avenir d’ici peu. Le conseil d’Etat turc a examiné ce jeudi la plainte de plusieurs associations qui militent pour la reconversion en mosquée de l’édifice.

Une mesure que le président Recep Tayyip Erdogan soutient, malgré les tensions que cela pourrait susciter avec plusieurs pays. Il avait indiqué l’an dernier que sa conversion en musée était une « très grosse erreur ». Les Etats-Unis ont en effet appelé mercredi la Turquie à ne pas toucher au statut de l’édifice construit sous l’ère byzantine et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Son statut a fait régulièrement l’objet de polémiques. Ce n’est pas la première fois que des associations sollicitent la justice pour réclamer son retour au statut de mosquée. Jeudi, le procureur a demandé le rejet de la requête des associations, soutenant que la décision de modifier le statut de Sainte-Sophie « relève du Conseil des ministres et de la présidence ».

We urge the Government of Turkey to continue to maintain the Hagia Sophia as a museum, as an exemplar of its commitment to respect Turkey’s diverse faith traditions and history, and to ensure it remains accessible to all.