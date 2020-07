Dans le cadre de l’affaire Epstein, la justice américaine s’intéressait de près à Ghislaine Maxwell depuis un moment, sans jamais la mettre en cause formellement. La fille du magnat des médias Robert Maxwell vient d’être arrêtée aux Etats-Unis.

Le parquet de Manhattan doit annoncer lors d’une conférence de presse ce jeudi à 18 h « les charges retenues contre Ghislaine Maxwell pour son rôle dans l’exploitation et les abus sexuels​ de plusieurs filles mineures par Jeffrey Epstein ».

There will be a press conference today at noon to announce charges against Ghislaine Maxwell for her role in the sexual exploitation and abuse of multiple minor girls by Jeffrey Epstein. The press conference will be livestreamed on Facebook @USAOSDNY. https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/NRdDWYnW7q