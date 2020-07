Il y a des choses qui ne passent pas en période de pandémie. Surtout quand on est un membre du gouvernement, censé donner l’exemple. La petite sortie familiale à la plage d’un ministre néo-zélandais durant le confinement a fini par tourner court.

Jeudi, David Clark, responsable de la Santé au sein du gouvernement de Jacinda Ardern, a fini par démissionner. Particulièrement impopulaire, il avait été vivement critiqué après avoir reconnu en avril avoir enfreint les règles du confinement pour aller à la plage, une escapade « idiote » qu’il avait regrettée.

"After hearing Prime Minister Jacinda Ardern talk about her heart-to-heart conversation last week with David Clark, the only surprise was that it took him almost another week to actually resign as Health Minister."https://t.co/UrB0g5oVBR