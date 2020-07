Depuis une semaine, le nombre de personnes contaminées chaque jour par le coronavirus dépasse les 160.000 dans le monde.

« 60 % de tous les cas de Covid-19 r recensés jusqu’à présent ont été signalés au cours du mois dernier », a indiqué le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

NEW: "For the past week, the number of new cases has exceeded 160,000 on every single day," WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus says. https://t.co/rQmD6Pq3M5



"60% of all cases so far have been reported just in the past month." pic.twitter.com/ulCfhu7yP7