« Construire, construire, construire ». C’est le nouveau slogan de Boris Johnson pour relancer l’économie britannique, touchée de plein fouet par la crise du coronavirus. Pour présenter son « New Deal » à la sauce british, le Premier ministre britannique s’est rendu ce mardi sur le chantier de Speller Metcalfe, au Dudley Institute of Technology, à Dudley, en Angleterre.

