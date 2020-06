L’espace Schengen rouvre ses portes… à une poignée de pays. Les Européens ont validé ce mardi une liste restreinte de 15 pays dont les ressortissants seront autorisés à voyager dans l’UE à partir de mercredi. Les frontières avaient été fermées à cause du coronavirus.

Elaborée par les ambassadeurs des pays de l’Union européenne vendredi soir, objet de difficiles tractations, la liste des visiteurs admis dans l’UE et l’espace Schengen compte l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay. Elle inclut également la Chine, mais uniquement à condition qu’elle admette sur son sol les visiteurs venant de l’UE, ce qui n’est actuellement le cas que de façon limitée.

