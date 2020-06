Le CoolAnt, conçu à New Delhi. — Capture d'écran Brut.

Un procédé millénaire capable de résoudre un problème très contemporain. Parce que la clim et les ventilos ne sont ni écolo, ni Covid-friendly, Monish Siripurapu a imaginé un système naturel synonyme de fraîcheur. Le CoolAnt, sorte de grand cercle composé de tubes en terre cuite empilés. Pourquoi ce matériau ? L’architecte indien, qui travaille à New Delhi, s’est rendu compte que des pots en terre cuite étaient utilisés depuis des milliers d’années pour refroidir l’eau. D’où cette question : « pour ne pas l’utiliser pour refroidir l’air ? ».

Le principe est simple : on verse de l’eau par le haut, sur les tubes en terre cuite, et l’air qui en sort est naturellement refroidi. Un réservoir placé en bas de la structure permet de récupérer l’eau, qui est réinjectée dans les tubes, et ainsi de suite.

Pour Monish Siripurapu, le CoolAnt – pas encore commercialisé – pourrait à terme être utilisé à grande échelle, intégré aux façades des bâtiments, comme l’explique notre partenaire Brut par ici :