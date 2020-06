La Maison Blanche a démenti samedi que le président Donald Trump ait été briefé sur des primes offertes par Moscou à des insurgés afghans pour tuer des soldats occidentaux en Afghanistan, une information publiée vendredi par le New York Times.

La porte-parole Kayleigh McEnany a dit que «ni le président ni le vice-président n'ont été briefés sur ces soit-disant primes russes», évoquant «l'inexactitude de l'histoire du New York Times, qui suggère à tort que le président Trump a été informé de cette affaire». Selon le quotidien new yorkais, outre le président américain, le Royaume-Uni aurait aussi été informé de l'existence de ces supposées primes russes.

«Personne ne m'a briefé, ou n'a briefé le vice-président Mike Pence ou le chef de cabinet Mark Meadows sur les soi-disant attaques sur nos troupes en Afghanistan par les Russes», a rajouté Donald Trump dans un tweet dimanche matin. «Tout le monde le nie et il n'y a pas eu beaucoup d'attaques contre nous», a-t-il ajouté, remettant une nouvelle fois en cause la véracité des informations du quotidien new yorkais.

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG