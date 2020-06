Le président tchadien Idriss Deby lors du sommet sur le G5 Sahel, le 13 janvier 2020 à Pau. — Quentin TOP/SIPA

Le président du Tchad, Idriss Déby Itno profite de ses récents succès contre Boko Haram pour asseoir un peu plus son pouvoir. L’Assemblée nationale l’a ainsi élevé vendredi au titre de maréchal pour le combat qu’il a mené contre le terrorisme.

Djihadisme au Lac Tchad

Agé de 68 ans, le président, arrivé au pouvoir par les armes il y a près de 30 ans, était jusqu’à présent général de l’armée tchadienne. Dernier fait d’arme en date : il s’était rendu dans la région du lac Tchad fin mars pour piloter la riposte de l’armée après une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base tchadienne où près de 100 soldats tchadiens avaient été tués.

Outre la présence du groupe terroriste dans la province du Lac, l’armée tchadienne fait face à des affrontements récurrents entre cultivateurs et éleveurs dans l’Est et à des combats entre groupes rebelles et orpailleurs illégaux dans le Nord. Hors de ses frontières, le Tchad est présent dans la Force conjointe du G5 Sahel.