Un suspect a été tué par la police lors d’une attaque vendredi à Glasgow où six personnes ont été blessées, dont un policier, a annoncé la police écossaise sur Twitter. « L’individu sur lequel la police a ouvert le feu est mort. Six autres personnes blessées sont à l’hôpital, dont un policier, qui se trouve dans un état critique mais stable », a déclaré sur Twitter un responsable de la police écossaise, Steve Johnson, alors que la BBC et Sky News ont fait état de trois morts. Un important dispositif des forces de l’ordre était déployé dans le centre-ville de Glasgow et plusieurs rues ont été bouclées.

« L’incident est contenu et le public n’est pas en danger », a indiqué Steve Johnson, l’un des responsables de la police écossaise. « Je peux confirmer qu’un suspect, un homme, s’est fait tirer dessus par un policier armé », a-t-il ajouté, cité dans un tweet de la police écossaise. Selon lui, un policier intervenant sur place a été blessé et admis à l’hôpital. La ministre de l’Intérieur Priti Patel a évoqué dans un tweet des informations « profondément alarmantes », sans davantage de précisions.

We are aware of reports a police officer has been stabbed in an incident in #Glasgow city centre. Our officials are in attendance to provide all necessary support. Please allow our collages the space to do their jobs. Further updates will be provided when we are able to do so.