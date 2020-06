MANIFESTATIONS A New York, le militant avait expliqué la veille que « si ce pays ne nous donne pas ce que nous voulons, nous allons réduire ce système en cendres et le remplacer »

Hawk Newsome, cadre du mouvement Black Lives Matter, le 8 juin 2020. — William Volcov/REX/SIPA

« C’est de la trahison, de la sédition, de l’insurrection ! », a tweeté le président des Etats-Unis. Donald Trump a accusé ce jeudi Hawk Newsome, l’un des meneurs du mouvement Black Lives Matter, d’avoir appelé à l’insurrection lors d’un entretien à la chaîne d’information Fox News.

Mercredi, le militant, président de l’antenne new-yorkaise de BLM, avait expliqué que « si ce pays ne nous donne pas ce que nous voulons, nous allons réduire ce système en cendres et le remplacer ». « Je pourrais parler au figuré comme au sens propre, c’est une question d’interprétation », a-t-il ajouté. Il a ensuite expliqué qu’il n’encourageait pas aux émeutes, mais qu’il ne les condamnait pas non plus.

« LAW & ORDER »

Depuis le début des manifestations, Donald Trump cherche à projeter une image de dureté face au mouvement. Il a plusieurs fois tweeté des messages semblant inciter les forces de l’ordre à marquer leur territoire dans la rue. « LAW & ORDER » (La loi et l’ordre !) est devenu son slogan favori sur Twitter depuis plusieurs semaines.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020

Dans une série de tweets, jeudi, le chef de l’Etat a laissé entendre qu’à New York, les manifestants avaient appelé à « faire frire comme du bacon » les policiers. Nul n’avait pourtant fait état jusqu’ici de l’utilisation de ce slogan à New York depuis le début des manifestations.

« Les policiers de New York sont furieux », a tweeté Donald Trump au sujet de ce slogan. Aucun représentant de la police de New York, côté direction ou côté syndicats, n’a fait de déclarations publiques sur le sujet.

Le nom du mouvement peint devant chez Donald Trump

Donald Trump a aussi relevé que le maire de New York Bill de Blasio avait donné son feu vert à ce que les mots « Black Lives Matter » soient peints sur la chaussée de la Cinquième Avenue exactement devant la Trump Tower, le domicile du milliardaire républicain en plein Manhattan.

Mercredi, une porte-parole du maire avait confirmé au New York Daily News que l’initiative avait été validée pour que « chaque fois que [Donald Trump] revient dans ce qu’il appelle sa ville, on lui rappelle "Black Lives Matter" ».