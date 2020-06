Coronavirus EN DIRECT : Lisbonne reconfine plusieurs quartiers, l’Espagne surveille trois nouveaux clusters…

8h22 : Des mesures spécifiques pour protéger le bureau de vote et les scrutateurs dimanche

Pour le deuxième tour des municipales, les membres du bureau de vote (constitué d’un président et de deux assesseurs), les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués, devront porter un masque « chirurgical ».

A l’issue du vote, il sera possible d’assister au dépouillement à condition, là encore, de porter un tel masque de protection et de respecter les gestes barrières, dans la limite des capacités d’accueil.

Pour éviter que des personnes vulnérables soient exposées s’il manque des assesseurs, ils seront pris parmi les électeurs présents selon l’ordre suivant : « le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune », et non le plus âgé puis le plus jeune, comme c’est habituellement le cas.

