L’annulation pour fraudes de l’élection de 2019 aura pesé dans les résultats du premier tour de la présidentielle au Malawi. Le chef de l’opposition Lazarus Chakwera s’achemine vers une victoire dans le scrutin rejoué le 23 juin. Mais les chiffres sont déjà rejetés par le camp du chef de l’Etat sortant.

Le comptage de la radiotélévision publique (MBC) portant sur l’ensemble des 5.002 centres de vote attribue jeudi à Lazarus Chakwera 60 % des suffrages, contre 38 % seulement à son adversaire Peter Mutharika. L’Institut pour l’opinion publique et la recherche (Ipor), un centre de réflexion basé au Malawi, donne lui aussi gagnant le chef de l’opposition, avec 60,3 % des voix, contre 38,9 % au président sortant.

Mais la Commission électorale (MEC) n’avait jeudi soir validé les résultats que de 338 des 5.002 centres de vote. Son nouveau président, Chifudo Kachale, a expliqué que la MEC vérifiait les procès-verbaux de chaque bureau de vote. « Nous devrions conclure la tâche qui nous incombe dans les 36 à 48 heures », a-t-il déclaré, assurant que la commission, au cœur de la controverse lors du scrutin l’an dernier, faisait son travail « aussi minutieusement que possible ».

Profitant de cette attente, le camp du président sortant a rejeté jeudi les premiers résultats non officiels. « Si le Dr Chakwera avait gagné les élections de manière équitable, je l’aurais félicité. Mais malheureusement ce n’est pas le cas », a réagi Atupele Muluzi, candidat à la vice-présidence sur le ticket de Peter Mutharika.

Fewer days do I get to celebrate more than this. My friend, brother and leader has just won the Malawian elections. I just got off the phone with him and celebrate his achievement. Pray for his nation and thank God for a renewal in that nation. Change is coming pic.twitter.com/R5QGJuSNzF