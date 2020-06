Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Une explosion a illuminé le ciel de Téhéran dans la nuit de jeudi à vendredi, a confirmé l’agence de presse iranienne Fars. Après deux heures de grande confusion, un porte-parole du ministère de la Défense a indiqué qu’il s’agissait de « l’explosion d’un réservoir de gaz industriel », rapporte Al Jazeera. Mais des observateurs notent également une proximité avec le site militaire de Parchin.

« Dans les heures qui ont suivi minuit vendredi, nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux ont rapporté avoir vu une lumière orange dans la partie Est de Téhéran », a indiqué Fars, agence proche des ultraconservateurs. « Sur les vidéos envoyées par les lecteurs, cette lumière est visible quelques secondes », a expliqué l’agence. L’agence a cité une « source bien informée » selon laquelle le site de l’incident n’appartenait pas à l’armée. « Devant l’entrée de la zone militaire de Parchin, il n’y a pas de mouvement ni d’allées et venues de véhicules de pompiers ou de secours », a noté Fars. Une autre agence de presse, Mehr, a rapporté qu’un « son terrible » avait été entendu.

Dans un premier temps, une source de la chaîne Al Arabiya avait évoqué une explosion potentiellement située au niveau du site militaire de Parchin.

Initial: The explosion occurred in one of the headquarters of the Iranian Revolutionary Guard pic.twitter.com/VxWVHla3Nx