Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement prêt à alléger le protocole sanitaire en entreprises...

7h54 : Plus de 120.000 morts aux Etats-Unis, flambée des cas au sud et à l’ouest

Avec 425 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures ce lundi, les Etats-Unis déplorent désormais plus de 120.000 morts liées à la pandémie au total, selon les données de l’université Johns Hopkins.

Les différents Etats américains ont pour beaucoup levé les mesures de confinement, et New York – de loin la ville la plus touchée - a fait un nouveau pas dans cette direction lundi avec la réouverture au public des commerces non essentiels. Mais plusieurs Etats du sud et de l’ouest du pays enregistrent désormais une flambée du nombre de cas positifs, comme la Floride.