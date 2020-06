Coronavirus EN DIRECT : C'est la rentrée pour les élèves de maternelle, primaire et collège ce lundi...

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live ! Réveil, cartable et petit déjeuner express… C’est la rentrée pour un grand nombre d’enfants en maternelle ce lundi, au primaire et au collège ce lundi, deux semaines avant les vacances. Nous allons suivre cette rentrée toute la journée, et bien plus encore. Toute l’actualité du coronavirus, c’est ici !