CIRCULATION Cette période de restrictions de circulation a été la plus longue entre les deux pays depuis 1948

Un panneau signalétique indiquant la frontière espagnole. — tuart Forster / Rex Fe/REX/SIPA

C’était la plus longue fermeture depuis 1948. Ce dimanche, toutes les frontières avec l'Espagne ont rouvert, mettant fin aux restrictions mises en place dans le cadre dans le cadre de la crise du coronavirus.

🚗🇪🇸🇫🇷Réouverture du point de passage autorisé du #ColduPortillon à la #frontière franco-espagnole en #HauteGaronne à compter du dimanche 21 juin 2020 6h pour tous les véhicules et piétons. Le communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/3rktLxyz5p — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) June 19, 2020

Depuis le début du confinement, le nombre d’accès avec notre voisin s’était fortement réduit. Le 17 mars, le col du Portillon, en Haute-Garonne avait été fermé pour limiter les échanges, et donc la circulation du coronavirus entre les deux pays frontaliers. Depuis ce matin 6 h, et après décision conjointe des deux gouvernements, les piétons et voitures peuvent à nouveau y circuler.

Le tunnel de Bielsa-Aragnouet, dans les Hautes-Pyrénées avait aussi été fermé mi-avril par arrêté préfectoral.

24 heures plus tôt

Ces restrictions de circulation devaient être levées dans la nuit de dimanche à lundi, mais les deux pays ont avancé de 24 heures la possibilité de traverser à nouveau normalement les frontières. Et les douanes devraient être sur le pont pour surveiller les échanges, comme avant le 17 mars.

Frontière espagnole ouverte au col du #pourtalet par exemple

👉la plus longue fermeture depuis 1948 s’achève #pyrenees 📷 @espalet pic.twitter.com/9E2kCIKyve — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 21, 2020

En 1948, la frontière avait rouvert après deux ans de fermeture. Les raisons n’étaient là pas sanitaires mais politiques. Le gouvernement français de l’époque avait décidé de rompre les relations avec l’Espagne suite à l’exécution par Franco d’une douzaine de républicains espagnols.