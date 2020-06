Coronavirus EN DIRECT : Une journée de Fête de la musique particulière commence en ce 21 juin…

8h46 : Mauvaise blague ?

Donald Trump a déclaré samedi qu’il avait demandé à ses autorités sanitaires de ralentir le rythme du dépistage du Covid-19 parce que cela provoquait une augmentation du nombre de cas détectés aux Etats-Unis. Sans expliciter s’il était sérieux, le président américain a affirmé à sa foule de partisans réunis à Tulsa, dans l’Oklahoma que le dépistage était « une arme à double tranchant ».

« Voilà le mauvais côté : quand on fait ce volume de dépistage, on trouve plus de gens, on trouve plus de cas », a-t-il poursuivi lors de ce premier meeting organisé pendant la pandémie aux Etats-Unis. « Alors j’ai dit 'Ralentissez le dépistage'. Ils font des tests, et des tests… », a ajouté Donald Trump. « Il plaisantait évidemment pour dénoncer la couverture médiatique absurde », a ensuite indiqué à l’AFP un responsable de la Maison-Blanche, sous couvert d’anonymat.