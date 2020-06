Une vente aux enchères exceptionnelle consacrée à Pablo Picasso a rapporté plus de six millions d’euros, ce jeudi. Il s’agissait de la première organisée par Sotheby’s à Londres, depuis la levée progressive du confinement au Royaume-Uni.

La vente aux enchères, qui s’est déroulée en ligne, s’est achevée par l’adjudication de 188 créations de l’artiste espagnol. Dessins, céramiques et même des palettes utilisées pour exécuter des toiles célèbres… la maison d’enchères a récolté 4,8 millions de livres, soit 6,1 millions d’euros. La céramique des années 1950 Grand vase aux femmes nues a raflé la mise la plus élevée, adjugée à 435.000 livres (482.000 euros).

