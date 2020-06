Malala Yousafzai vient d’obtenir son diplôme de l’université d’Oxford

En 2012, les talibans voulaient la tuer à son retour de l’école au Pakistan. Vendredi, Malala Yousafzai, symbole mondial de la lutte pour l’éducation, a annoncé sa « joie » d’être diplômée de l’université d’Oxford, au Royaume-Uni. « Difficile d’exprimer ma joie et ma gratitude à présent que j’ai obtenu mon diplôme de philosophie, de politique et d’économie à Oxford », a déclaré la jeune femme de 22 ans sur Twitter. Son message est accompagné de photos, dont l’une la montrant en train de célébrer son diplôme en partageant un gâteau avec des proches.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf