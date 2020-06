Coronavirus EN DIRECT : L’OMS espère des centaines de millions de vaccins avant 2021…

7h41 : L’Inde, qui produit 70 % de l’hydroxychloroquine mondiale, lève l’interdiction d’exportation

La Direction générale du Commerce extérieur a annoncé que « l’hydroxychloroquine et ses formules » peuvent à présent être exportées. Invoquant les besoins de sa population, l’Inde avait interdit fin mars l’exportation de ce médicament, aussi utilisé pour le traitement du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune.

Mais New Delhi avait partiellement levé début avril cette interdiction, lorsque le président américain Donald Trump avait fait allusion à la possibilité de représailles. Le Brésil, l’Allemagne et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et africains figureraient parmi les pays ayant demandé à l’Inde de leur fournir de plus grandes quantités d’hydroxychloroquine en pleine épidémie de nouveau coronavirus.