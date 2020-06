Un soldat indien sur une partie de la frontière controversée avec la Chine, le 17 juin 2020. — Sajad Hameed/Pacific Press/REX/S

La tension retombe un peu entre la Chine et l’Inde. Pékin a libéré jeudi dix soldats indiens faits prisonniers lors d’un accrochage meurtrier dans l’Himalaya entre les armées chinoise et indienne, à la frontière contestée entre les deux pays. Cette décision intervient après des discussions entre les deux parties, selon le journal The Hindu.

L’accrochage de lundi est le premier heurt meurtrier depuis 45 ans entre les puissances nucléaires voisines. L’Inde a fait état de victimes « des deux côtés » dont 20 soldats tués dans ses rangs. Les deux pays se sont rejeté publiquement la responsabilité des heurts et disent vouloir une résolution pacifique de la crise.

Des portraits de Xi Jinping brûlés

Mais le problème est loin d’être réglé et les populations de deux pays font pression pour ne rien lâcher. Des milliers de personnes ont ainsi assisté jeudi aux funérailles de certains des soldats indiens. Des appels à boycotter les produits chinois ont été lancés et des drapeaux chinois ainsi que des portraits du président Xi Jinping ont été brûlés dans au moins deux villes. De son côté le ministère chinois des Affaires étrangères a rappelé que « la partie indienne ne doit pas se méprendre (…) et sous-estimer la ferme volonté de la Chine de défendre sa souveraineté territoriale ».