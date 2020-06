C’est désormais bel et bien confirmé. Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) a reconnu la mort de son chef, l’Algérien Abdelmalek Droukdal, d’après des informations jeudi du groupe américain Site spécialisé dans la surveillance des organisations djihadistes. Aqmi reconnaît sa mort dans une vidéo faisant son éloge funèbre et promettant de poursuivre le combat contre les forces françaises et autres en Afrique du Nord et au Sahel.

7)BREAKING: After nearly 2 weeks, #AQIM has officially acknowledged the death of its long time leader #Droukdel (Wadud), with a video eulogy narrated by AQIM's head of media, pledging continued battles against occupying French forces and others in N. Africa and the #Sahel. pic.twitter.com/McjTS3zDKN