Coronavirus EN DIRECT : L'OMS arrête les essais sur l'hydroxychloroquine...

7h17 : Finie l’école à la maison ! Tous les élèves de retour à l’école lundi (sauf les lycéens)

Le nouveau protocole du ministère de l’Education nationale, prévu pour 14 heures, est finalement arrivé tard dans la soirée. Preuve de la complexité du sujet. Tous les élèves de maternelle, primaire et collège vont devoir retourner à l’école dès lundi, avec des règles sanitaires allégées pour les plus petits et assouplies au collège.

En détail : les règles de distanciation physique à l’école maternelle vont être abolies. A l’école élémentaire, on essaiera de « faire respecter un mètre » entre les élèves, selon le ministre de l’Education. Il a toutefois laissé entendre que des aménagements seraient possibles : dans certaines classes, « on sera obligé d’avoir un peu moins d’un mètre ». Elles doivent aussi être maintenues au collège, et s’il est impossible de respecter ces distances, les élèves devront porter un masque.