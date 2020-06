Rayshard Brooks (droite) a été abattu par le policier Garrett Rolfe, à Atlanta, le 12 juin 2020. — ATLANTA POLICE

« Rayshard Brooks ne représentait pas une menace. » C’est l’argument principal avancé par le procureur de Floride Paul Howard, mercredi, pour justifier l’inculpation pour « meurtre » de l’ex-policier Garrett Rolfe, qui a abattu Rayshard Brooks, un Afro-Américain de 27 ans, sur le parking d’un fast-food à Atlanta, vendredi dernier. Le procureur a précisé que ce chef d’inculpation était passible de la prison à vie ou de la peine de mort, et qu’il n’avait pas encore tranché sur la peine qu’il demanderait.

BREAKING: Fulton County DA on actions of officers after Rayshard Brooks was shot: "Officer Rolfe actually kicked Mr. Brooks while he laid on the ground, while he was there fighting for his life." A second officer stood on Brooks' shoulders, the DA says. https://t.co/VR0y9oxKzu pic.twitter.com/XPTtOFgVHG — ABC News (@ABC) June 17, 2020

Selon le procureur, Garrett Rolfe s’est exclamé « Je l’ai eu » après avoir tiré sur Rayshard Brooks. Et, alors que ce dernier gisait au sol, lui a « donné un coup de pied » pendant que son partenaire « se tenait sur les épaules » de la victime. Le procureur se base sur une vidéo et sur le témoignage de l’autre agent, Devin Brosnan, qui a été inculpé pour « aggression aggravée » et a accepté de témoigner contre son collègue.

Taser dérobé

La police a été appelée par un employé de Wendy’s car Rayshard Brooks était endormi dans sa voiture et bloquait partiellement le drive-in. A l’arrivée des officiers, il semble désorienté et admet avoir consommé de l’alcool, mais il coopère d’un ton jovial et laisse les agents le fouiller. Après près de 30 minutes, l’ethylotest indique 1,08 g/L, au-dessus de la limite légale (0,8 g/L).

Rayshard Brooks a lutté avec les policiers au sol avant de s'emparer d'un taser des forces de l'ordre. - ATLANTA POLICE

Les officiers tentent alors de menotter Brooks, et la situation dégénère. Richard Brooks se débat, puis lutte au sol avec les agents et parvient à leur dérober un taser. Alors qu’il s’enfuit en courant, Garrett Rolfe le poursuit. Brooks vise le policier et décharge le taser mais le rate. Garrett Rolfe sort alors son arme de service et fait feu à trois reprises. Touché de deux balles dans le dos, Rayshard Brooks décède à l’hôpital. Selon le procureur, le policier n'était pas dans une situation de légitime défense car sa vie n'était pas en danger sous la menace du taser. Et à aucun moment, les officiers n'ont informé Brooks qu'il était en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse avant de lui passer les menottes.

Rayshard Brooks, à droite, poursuivi par l'agent Garrett Rolfe - ATLANTA POLICE

Le drame, deux semaines après la mort de George Floyd, a provoqué des manifestations de grande ampleur à Atlanta. La maire de la ville, Keisha Lance Bottoms, a annoncé la démission immédiate de la cheffe de la police de la ville et le limogeage de Garrett Rolfe.