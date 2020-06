Coronavirus EN DIRECT : Les ventes de Renault et Peugeot réduites de moitié en Europe en mai…

7h35 : Les transports en grande partie bouclés depuis Pékin

Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus d’un millier de vols après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, ont annoncé les médias officiels. A 9h10 locales (1h10 GMT), 1.255 vols au départ et à l’arrivée des aéroports de Pékin avaient été supprimés, soit 70 % de ceux initialement prévus, ont indiqué Le Quotidien du Peuple et le China Daily.

Pékin a exhorté mardi ses 21 millions d’habitants à éviter les voyages « non essentiels » en dehors de la ville et ordonné une nouvelle fermeture des écoles après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise. Plusieurs villes et provinces imposent désormais une quarantaine à l’arrivée aux voyageurs en provenance de la capitale chinoise. Les usagers du train qui ont réservé des billets au départ ou pour Pékin peuvent se les faire rembourser sans frais, a par ailleurs indiqué le Quotidien du Peuple.