Ahmaud Arbery, Botham Jean, Antwon Rose, Jemel Roberson, Ariana Jefferson, Michael Dean, Darius Tarver, Cameron Lamb, Everett Palmer… Un à un, Donald Trump a cité, mardi, les noms d’une dizaine d’Afro-Américains tués par des policiers depuis 2018. Le président américain l’a assuré aux familles, qu’il a rencontrées : « Vos proches ne sont pas morts en vain. » Trois semaines après la mort de George Floyd, il a annoncé une réforme limitée de la police par un décret présidentiel, qui interdit notamment les prises d’étranglement « sauf si la vie d’un policier est en danger », un point régulièrement invoqué par les forces de l’ordre pour justifier que l’un des 1.000 homicides policiers annuels aux Etats-Unis était « justifié ».

President @realDonaldTrump announces "historic action to deliver a future of safety and security for Americans of every race, religion, color, and creed." pic.twitter.com/PLChUgTj0V